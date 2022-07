Schlamm-Sauger am Neusiedler See soll Wassersäule erhöhen

Der Ruster Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) verwies auf die geringe Anzahl an Booten in der Bucht: "Das ist ein Signal dafür, dass Seefahrt in der Ruster Bucht derzeit nur schwer möglich ist." Er selbst sei über 60 Jahre alt und kenne den Neusiedler See, aber: "So habe ich den See noch nicht gesehen." In Abstimmung mit dem Land habe man sich daher zu der Maßnahme mit dem Schlamm-Sauger entschlossen: "Eine Schönheit ist es nicht, aber funktionieren muss es."

Der See sei wichtig für den Tourismus und derzeit können manche Boote gar nicht ausfahren, der Landesrat verwies daher auch auf die geplante Wasserzufuhr aus der Moson-Donau. Nächsten Freitag soll hierzu eine Grundsatzvereinbarung mit Ungarn unterzeichnet werden. "Die ungarische Seite zeigt auch Bereitschaft, das Projekt weiterzuverfolgen." Das Projekt sei auf längere Sicht, zehn Jahre, ausgelegt, berichtete Dorner: "Wir erhoffen uns einen baldigen Start." An dem Termin soll aus Ungarn Außenminister Peter Szijjarto teilnehmen, das Gespräch werde auch mit Ministerpräsident Victor Orban gesucht.