Neusiedlersee: Ungarn sehen Schuld für Baustopp bei Österreich

Die ungarische Politik macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Zumindest im eigenen Land. In dieser Kategorie ist die aktuelle Wortmeldung des ungarischen Ministers für Bauwesen, János Lázár, in ungarischen Medien einzuordnen.

Denn Lázár vermutet hinter dem – zumindest vorübergehenden – Aus für das Großprojekt am Neusiedler See in Fertörakos (der KURIER hat berichtet) auch „Interessen österreichischer Geschäftskreise“. Das berichtet das Onlineportal atlatszo.hu. Die Begründung dafür: Diese hätten sich für einen Stopp des Vorhabens starkgemacht. Inwieweit diese „österreichischen Geschäftskreise“ Einfluss auf ungarischen Behörden haben, verriet Lázár nicht. Schließlich war es die ungarische Regierung, die ihre Ankündigungen wahr machte, Investitionen zu verschieben oder abzusagen, um Kosten zu sparen.

Aber natürlich lässt sich ein Baustopp in Ungarn medial besser verkaufen, wenn man diesen dem Nachbarland in die Schuhe schieben kann, unterfüttert mit dem Verweis auf andere Bauprojekte im Burgenland. Denn wenn diese dort umgesetzt werden können, so Lázár, können Projekte auf ungarischer Seite nicht schädlich sein.