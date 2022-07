Commerzialbank: Der Tag, an dem Martin Pucher alles zu viel wurde

Die ersten Fälschungen

1992 soll Pucher als Bankmitarbeiter die ersten Saldenbestätigungen gefälscht haben, wie er bei Befragungen angab. 1995 löste er mehrere Banken aus dem Raiffeisen-Sektor und gründete die Commerzialbank Mattersburg

Der Anfang vom Ende

Bereits rund um das Jahr 2000, in diesem Jahr stieg der SV Mattersburg in die Bundesliga auf, soll die Bank eigentlich pleite gewesen sein. Laut Schätzungen von Pucher soll rund die Hälfte der Schadenssumme in den Betrieb der Bank, bis zu zwölf Prozent in den SV Mattersburg und der Rest in fiktive Kreditgeschäfte geflossen sein, von denen auch einige Betriebe in der Region profitierten

826 Millionen Euro Forderungen

sind offen, die Bank selbst ist mit 705,5 Millionen Euro überschuldet. Fast 690 Millionen existierten nur auf dem Papier. 156 Millionen wurden seit 2010 aus der Bank getragen, 57 davon zum SV Mattersburg, so die Schätzungen