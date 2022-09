Im Burgenland kommen bald die „Klimaranger“ in die Schule

Beide haben die Universität für Bodenkultur in Wien absolviert und waren bereits im Nationalpark im Bereich Öko-Pädagogik tätig. Im Oktober starten sie ihre Besuche in den Pflichtschulen, der Bezirk Neusiedl am See ist als erster an der Reihe. Das Projekt soll danach auf das ganze Burgenland ausgeweitet werden, und Höfler und Bayer sollen auch Verstärkung in Form weiterer Klimaranger bekommen. Die Projektkosten werden vom Land mit rund 350.000 Euro beziffert.

Den Klimarangern werden für ihre Lehreinheiten neue Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt, die vom Nationalpark und der Burgenland Energie entwickelt wurden. Damit solle das Unterrichtsprinzip des „forschenden Lernens“ gefördert werden, hieß es bei der Projekt-Präsentation.

„Die Nationalpark-Ranger haben bereits ein umfassendes Wissen über die ökologischen Zusammenhänge, welche nun in die Schulen transportiert werden sollen. Das wird ergänzt durch Exkursionen in den Nationalpark, wo Ökologie erforscht und erlebt werden kann“, erklärte Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner.