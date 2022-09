Totholz und Trockenrasen fördern die Biodiversität im Land

Abgestorbene und umgefallene Bäume können also die Artenvielfalt fördern – ohne dass dabei der Forstbetrieb wesentlich eingeschränkt werde, betonte auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei einem Pressegespräch am Dienstag: „Bewirtschaftung und Naturschutz schließen sich nicht aus.“ Das Alt- und Totholz sei ein wichtiges Zuhause für rund ein Drittel der Pflanzen, Tiere und Pilze, so Eisenkopf. Außerdem würden die toten Bäume vor Erosionen schützen und damit einen Beitrag zu Klimaschutz leisten. Deshalb solle das Leithagebirge und seine Artenvielfalt inklusive dem Alt- und Totholz geschützt bleiben.

Wer sich selbst einen Eindruck von der Forstwirtschaft am Leithagebirge verschaffen will, hat am 30. September und 1. Oktober Gelegenheit dazu. Nach dem Vorbild der „Biofeldtage“ in Donnerskirchen finden zum ersten Mal die „Waldtage“ statt. Das zweitägige Event wird von Pannatura in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und dem österreichischen Waldverband veranstaltet. 30 Aussteller werden sich dabei auf das 40 Hektar große Waldgebiet am Leithaberg verteilen und Innovationen der modernen Forstwirtschaft vorstellen.