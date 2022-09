Seebad Breitenbrunn: Zuerst das Essen, dann das Schlafen

Für Esterhazy steht aber nicht nur der wirtschaftliche Gedanke im Mittelpunkt, sondern auch die Nachhaltigkeit. So werden in der ersten Bauphase 1.100 m2 verbaute Bereiche entsiegelt, verstärkt Naturmaterialien eingesetzt und die Dächer mit trockenresistenten Pflanzen begrünt. 25 E-Ladepunkte werden künftig zur Verfügung stehen, Parken wird nur noch am Hauptparkplatz möglich sein, um die Aufenthaltsqualität im Bereich des Seebades zu verbessern.

In der zweiten Bauphase werden touristische Übernachtungsmöglichkeiten umgesetzt.