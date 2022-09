Schwimmer durchqueren trotz niedrigem Wasserstand Neusiedler See

Der Wasserstand im Neusiedler See ist noch immer historisch niedrig, das traditionelle Schwimmfestival mit Seequerung l√§sst sich davon aber nicht abhalten. Am 11. September werden rund 100 Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen erwartet, die den See einmal oder zweimal zwischen Illmitz und M√∂rbisch durchschwimmen wollen. Die Sportler erwarte zwar ein niedrigerer Wasserstand als fr√ľher, geschwommen werden k√∂nne aber dennoch, betonte Veranstalter Andreas Sachs.

Die doppelte Seequerung beginnt um 9.00 Uhr in Illmitz und ist 6,2 Kilometer lang. Wer nur die H√§lfte der Strecke schwimmen m√∂chte, startet um 9.45 Uhr in M√∂rbisch. Der Zielbereich s√§mtlicher Wettk√§mpfe ist im Seebad Illmitz, wo am Nachmittag auch k√ľrzere Bewerbe abgehalten werden. Beim ‚ÄěVolksschwimmen‚Äú k√∂nne etwa jeder mitmachen, der einmal um die Wette schwimmen m√∂chte, so Sachs. Geschwommen werde dabei √ľber eine Distanz von 500 Metern.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wasserstand eine Woche vor dem Festival heuer mit 114,92 Metern √ľber Adria 27 Zentimeter niedriger. Auf das langj√§hrige Mittel zu dieser Jahreszeit fehlt rund ein halber Meter.