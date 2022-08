Gemeinderatswahl: Hartes Pflaster für Grün und Pink

In der Landeshauptstadt geht der erst 18-jährige Nico Prepeluh als Spitzenkandidat ins Rennen, in Pinkafeld tritt Edi Posch wieder an. Landessprecher Christoph Schneider kandidiert in Breitenbrunn, Robert Strnad in Mattersburg und Andreas Binder in Bad Sauerbrunn. Letzterer war bisher FPÖ-Gemeinderat, wechselte Anfang August aber zu den Pinken. „Eine Verdoppelung unserer Mandate schon vor der Wahl“, scherzte Pibernik.