Prozess: "Reparaturseiterl war ein großer Fehler"

Es war eine „bsoffene Gschicht“, die für eine Südburgenländerin am Dienstag in Eisenstadt ein gerichtliches Nachspiel hatte. Die 59-jährige Büroangestellte hatte vergangenen Juni im Landessüden einen Unfall verursacht – und zwar mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Dabei wurde eine 62-jährige Burgenländerin wurde schwer verletzt. Am Montag musste sich die Unfalllenkerin wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung am Landesgericht verantworten.

Es war ein Nachmittag Ende Juni, den die Beschuldigte bei einer Party verbracht hatte. Dabei sei auch reichlich Alkohol geflossen. Gegen 2 Uhr Früh sei sie dann nach Haus gegangen und habe sich niedergelegt, schildert die Angeklagte. Als sie gegen 5 Uhr wieder aufstand sei ihr übel gewesen. „Ich mir gedacht, ein Reparaturseiterl hilft. Aber das war ein großer Fehler“, schildert die 59-Jährige.

Wegen grauer Haare zum Friseur

Den Friseurtermin, den sie kurze Zeit später vereinbart hatte, habe sie auf keinen Fall absagen wollen. „Wir haben am Wochenende Waldfest gehabt und bei mir sind schon die grauen Haare gekommen, die wollte ich färben.“ Einzelrichterin Birgit Falb würdigte die ehrliche Antwort der Beschuldigten. „Sie wissen ja gar nicht, was ich sonst oft für haarsträubende Ausreden zu hören bekomme.“

Die Angeklagte hatte sich an besagtem Morgen im Juni trotz „Reparaturseiterl“ hinter das Steuer gesetzt. „Bei der Kreuzung bin ich auch vor der Stopp-Tafel stehen geblieben.“ Sie habe nach links und rechts geschaut und sei dann losgefahren. „Es stehen Sträucher dort, es war ein Fehler, dass ich rausgefahren bin.“

Eine 62-Jährige konnte ihren Wagen nicht mehr bremsen, die Pkw kollidierten. Dabei erlitt das Opfer einen Bruch des Brustbeins. Die Unfalllenkerin selbst erlitt Prellungen und Abschürfungen.