Bürgermeister? Tschürtz will es noch einmal wissen

Wie diese unter Tschürtz aussehen könnte? „Ich will Mattersburg zur lebenswertesten Stadt Österreichs machen“, so der Anspruch des FPÖ-Klubobmann an sich selbst. Ihm schwebt etwa die „modernste Indoor-Erlebniswelt für Kinder“ vor, ähnlich dem Angebot des Family Parks, nur eben drinnen. Außerdem will er im Fall des Falles auf die Hälfte seines Bürgermeistergehalts verzichten. Dazu kommt noch das Versprechen von 1.000 Euro für soziale Härtefälle und zusätzlich 1.000 Euro als Schulstartgeld für Kinder. Finanziert werden soll das alles über die freie Finanzspitze von 1,5 Millionen.

Zum fliegenden Wechsel des Mattersburger Bezirksparteiobmanns Andreas Binder zu den Neos sagt Tschürtz, dass es immer wieder vorkomme, das jemand die Partei wechsle.M. Pekovics