Verkehrsplanung: Bus führt zu „internationaler Drehscheibe“

Die Zeiten, in denen eine Reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Südburgenland in die Landeshauptstadt kaum innerhalb eines Tages zu bewältigen war, die sind vorbei. Seit Beginn des Vorjahres sind die Öffis auch im Landessüden angekommen. Die Kleinbusse der Landestochter, der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB), verbinden seit Jänner 2021 Oberwart, Stegersbach und Güssing mit Graz. Jetzt wird das Angebot erweitert: Drei Linien nehmen ab Herbst auch Kurs auf das Mittelburgenland und auf Wiener Neustadt – „einer internationalen Bahndrehscheibe zu Verbindungen in ganz Europa“ – auf, kündigt VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderitsch am Donnerstag in Deutschkreutz an.

Linien starten zum Schulbeginn

So werden mit dem Schulstart am 5. September und am 3. Oktober die Linien B9, B11 und B12 den Betrieb aufnehmen. Damit habe man auf die Wünsche der Bewohner reagiert, sagt Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bei der Präsentation des neuen Angebots gemeinsam mit Gesamtverkehrskoordinator Peter Zinggl und VBB-Chef Werderitsch.

Im Bezirk Oberpullendorf sei der Wunsch laut geworden, man möge für Schülerinnen und Schüler eine Verbindung für Fahrten in Richtung Oberwart und Pinkafeld schaffen. 185 Jugendliche aus dem Mittelburgenland besuchen derzeit eine Höhere Schule im Landessüden – „für sie wollen wir ein Angebot schaffen, mit dem sie schnell und mit einer direkten Verbindung zu ihren Schulstandorten gelangen und am selben Tag auf wieder heimkommen können“, erklärt Dorner. Dafür werden die Linien B11 und B12 starten. Aber nicht nur Schüler, sondern auch jene, die in Oberwart und Pinkafeld arbeiten oder einen Krankenhausbesuch planen, werden chauffiert, betont der Landesrat.