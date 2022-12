Das war das Wirtschafts-Jahr 2022

Die ungewöhnlichste Geschichte des Jahres ist aber wohl der Liquiditätsengpass bei Österreichs größtem regionalen Energieversorger. Im August pumpte Wien Energie die Bundesregierung um Hilfe an. Wohlgemerkt geschah dies zu einer Zeit, in der darüber diskutiert wurde, ob und wie die Zufallsgewinne von Energieunternehmen besteuert werden sollen. Nun war Wien Energie zu keiner Zeit pleite im Sinne von überschuldet.

Passiert ist das Folgende: Das Unternehmen handelt an der Energiebörse mit Gas und Strom, und zwar im Vorhinein. Das wurde teilweise als Skandal wahrgenommen, ist in der Energiewirtschaft aber alltäglich: Wer ein Kraftwerk betreibt sichert seine Produktion ab und wer zum Beispiel in einem halben Jahr Strom an Kunden liefern muss, kümmert sich rechtzeitig darum, dass er die Lieferung auch leisten kann. Beim anonymen Handel an der Börse müssen die Unternehmen Sicherheiten hinterlegen. Das sichert den Geschäftspartner gegen einen Ausfall ab. Nach Abschluss des Geschäfts bekommen die Handelspartner ihre Sicherheiten zurück. Das passiert laufend bzw. rollierend, wenn Lieferverträge erfüllt und neue Verträge in der Zukunft abgeschlossen werden. Wenn aber der Wert eines zu liefernden Produkts steigt, müssen Sicherheiten nachgezahlt werden. Im August ist der Strompreis sprunghaft angestiegen und hat sich an einem Tag vom Gaspreis gelöst, der das Gegengeschäft absichern sollte (sogenannter Cross Commodity Hedge, Anm.). Wien Energie sollte damit von Samstag auf Montag 1,8 Milliarden Euro zahlen. Das konnte das Unternehmen mit Hilfe der Eigentümer gerade noch, es war aber unklar, wie es am Montag weitergehen würde. Wien Energie hat das Geld vom Bund schlussendlich nicht gebraucht – im Effekt bedeutet das, Wien Energie hätte sich den öffentlichen Aufschrei erspart, wenn sie den nächsten Handelstag abgewartet hätten.