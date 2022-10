Einbruch bei Wohnbaukrediten und Flucht über die Grenze

Der Name ist sperrig, die Auswirkung weitreichend: Mit der sogenannten „Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung“ gelten in Österreich seit August strengere Richtlinien bei der Kreditvergabe. Die hierzulande oftmals lockere Vergabe sollte damit beendet werden. Wer eine Immobilie finanzieren möchte, muss nun ein Eigenkapital von 20 Prozent vorweisen. Bei den explodierenden Preisen für viele eine knappe Kalkulation. Und der Teufel liegt wie so oft im Detail: Wer beispielsweise von einer kleineren Wohnung in eine größere ziehen möchte, kann seine Immobilien nicht ins Eigenkapital einrechnen. Es sind vor allem all jene, die sich in jungen Jahren ein Eigenheim aufbauen wollen, vermehrt mit Kredit-Absagen konfrontiert.

In Salzburg kommt ein weiterer Knackpunkt hinzu: Für förderungswürdige Käufer oder Häuslbauer zahlt das Land einen Einmalzuschuss. Dieses Geld – im Schnitt 50.000 Euro pro Wohnungskauf – zählt aber nicht als Eigenkapitalanteil, weil es erst bei Einzug ausgezahlt wird. „Ausgeträumt!“, heißt es damit für immer mehr Antragsteller im Beratungsgespräch mit der Bank.

Raiffeisen meldet in Salzburg in dem Geschäftsfeld beispielsweise einen Einbruch von rund einem Drittel. Andere Kreditinstitute klagen über eine ähnliche Entwicklung. Immer mehr Antragsteller weichen über die deutsche Grenze aus, wo der EU-Auftrag anders umgesetzt wurde. „Es ist derzeit ein Anstieg aus dem Salzburger Raum festzustellen“, bestätigt Johann Praxenthaler von der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost.