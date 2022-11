Warten hat ein Ende: Rekordinflation sollte sich ab Dezember einbremsen

So erwarten die Wirtschaftsforscher unterm Strich eine „Stagflation“ für 2023: Also kaum Wirtschaftswachstum (nur 0,2 Prozent) bei einer weiterhin relativ hohen Inflation. Hier wird ein Gegensteuern wirtschaftspolitisch schwierig. Steigen die Zinsen weiter, um die Inflation zu senken, würgt man das Wachstum ganz ab und es droht eine Rezession. Schnürt die Regierung weitere Hilfspakete, heizt sie damit auch die Inflation weiter an, vor der sie eigentlich schützen will. Baumgartner sagt: „Hier die richtige Balance zu finden, wird extrem schwierig.“