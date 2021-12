2022 wird gut, aber nicht (mehr) fulminant

Wie sich unter den Vorzeichen Omikrons die Börsen entwickeln werden? Sobald die Pandemie endemisch wird, würden die sogenannten Pandemie-Verlierer wie Airlines und die Reisebranche allgemein wieder zulegen, so Lücks Prognose. Darauf zu spekulieren, da wäre Fritz Mostböck von der Erste Group aber „vorsichtig“: Man könne “solche Titel mit zehn Prozent beimischen.“

Wachstumsunternehmen

Mostböck rechnet damit, dass das Onlinegeschäft auch 2022 gut laufen werde, was die entsprechenden Tech-Unternehmen begünstigt. Wachstumsunternehmen könnten angesichts hoher Bewertungen aber nach unten korrigieren. Bereiche wie die Autoindustrie würden wohl profitieren, wenn die Realwirtschaft wieder in normale Bahnen gelenkt ist. Er sieht auch einen Wandel „in Richtung ESG-Investments (Environment, Social, Governance; Anm.)“.

Und die Rohstoffe? „Die Knappheiten an Rohstoffen und Halbleitern dürften sich auflösen“, schätzt Lück von BlackRock, „wenn auch nicht vollständig.“ Dies werde wohl dazu beitragen, dass die Inflation zurückgeht und „wir Ende 2022 in einer Größenordnung von zwei Prozent in Europa liegen werden. Die EZB wird also vermutlich recht behalten.“

Zinspolitik

Er kann sowohl den Umgang der amerikanischen Zentralbank FED (leichte Anhebung der Leitzinsen) als auch der EZB in Europa (keine Zinswende) mit den Zinsen nachvollziehen. „Ich vermisse bei der Kritik an der EZB immer die Alternative – hätte man den Euro implodieren lassen sollen?“ Wann es eine Zinsanhebung in Europa geben könnte? Chefanalystin Rosen-Philipp: „Wir als Bank Austria erwarten nicht vor 2024 eine Zinserhöhung in der Eurozone.“