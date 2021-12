Warum das Kursfeuerwerk an den Börsen heuer schon fast abgebrannt ist

„Es war ein exzellentes Aktienjahr“, sagt Dürnberger. „Die Aktienperformance vom heurigen Jahr wird man 2022 kaum erwarten können“, gibt er auch gleich einen Ausblick auf das neue Jahr. Immerhin habe man in den vergangenen Monaten „exorbitante Wachstumsschübe“ aus dem Lockdown heraus gesehen, ganz zu Schweigen von den neuen Impfstoffen. Und: Nach vorne hin ist mit derartig hohen Wachstumsschüben natürlich nicht zu rechnen. „Es fehlen die Basiseffekte.“ Inflation, Lieferketten und ein relativ enger Arbeitsmarkt („vor allem in den USA“, so Dürnberger) könnten Hemmschuhe sein.

Keine Rezession

Dennoch könne man von positiven Aktienmärkten ausgehen, „wenn wir nicht wieder eine Rezession sehen, von der wir aktuell nicht ausgehen“. Man sollte sich aber auch nicht wundern, „wenn die Märkte auch einmal um zehn Prozent korrigieren. Das wäre auch nicht ungesund.“

Zu einzelnen Branchen will man sich beim Bankhaus Spängler nicht äußern. „Wir machen keine Sektorwetten“, sagt Dürnberger. Beim Thema Erneuerbare Energien hätte man etwa gesehen, dass der Sektor heuer nicht so gelaufen sei wie prognostiziert. Das werde auch ein volatiles Thema bleiben. In einem normalen Umfeld breit diversifiziert zu sein sei „das Gebot der Stunde“, meint Dürnberger.