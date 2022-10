Wie Mateschitz ein Imperium aus der Dose schuf

"Liebe Bullen! Wir müssen euch informieren, dass Dietrich Mateschitz heute verstorben ist" - so beginnt das Rundmail an alle Red-Bull-Mitarbeiter, durch das am Samstag Gerüchte um den Gesundheitszustand des Milliardärs bestätigt wurden. Der 78-jährige hinterlässt ein Firmen- und Medienimperium, das in Österreich einmalig ist.