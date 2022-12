U-Kommission Wien Energie: "Könnte schlecht für Bürgermeister ausgehen"

Es ist seit dem Jahr 2000 die 6. Untersuchungskommission in der Stadt Wien und diesmal geht es um die Causa Wien Energie. Im August hatte diese Causa für enorme Aufregung gesorgt, denn der Energieversorger benötigte Milliardenkredite für Sicherheitsleistungen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gewährte per Notkompetenz 1,4 Milliarden Euro – ohne dabei den Koalitionspartner oder die Bevölkerung zu informieren. Was bei dieser Kommission zu erwarten ist und ob das Handy von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zur Verfügung stehen wird, erfahrt ihr in diesem Daily KURIER Podcast.