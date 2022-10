Wie der Ukraine-Krieg ein Umdenken in der Energiewirtschaft befeuert

Ist die Gefahr eines Blackouts gestiegen?

Urbantschitsch: Wir monitoren die Versorgungssicherheit und in Österreich zählt sie zu den allerbesten in Europa. Ein Blackout ist ein anhaltender flächendeckender Ausfall. Und all das, was wir auch in den vergangenen Jahren bei uns gesehen haben, das sind lokale Ausfälle, wie es sie immer geben wird. Es gibt gegenüber den Vorjahren allerdings schon eine verschärfte Situation. Wir haben die Unsicherheit bei der Gasversorgung. Es kann jederzeit sein, dass die Gaslieferungen über die Ukraine unterbrochen werden. Europäisch gesehen, haben wir weiters eine extrem niedrige Wasserführung, es gibt Ausfälle von Kraftwerken in Frankreich und den deutschen Atomkraftausstieg. In Summe bewirkt das, dass die Situation angespannter ist als in den vergangenen Jahren.

Schmidt: Ich weiß nicht, ob wir das zusammen mit dem Thema Blackout diskutieren sollten. Wir sind angehalten, mit dem wertvollen Gut Energie sorgsam umzugehen. Mit einem Blackout, wo zwei Komponenten irgendwo in Europa ausfallen und eine Kaskade auslösen, hat das aber nichts zu tun.

Matzinger: In der Arbeiterkammer bemerken wir, dass das Thema Blackout viele Leute wahnsinnig verunsichert. Das größte Problem, das wir derzeit haben, ist, dass teilweise leider wenig kommuniziert wird

Halten Sie die Eingriffe in den Energiemarkt für angebracht?

Urbantschitsch: Der wettbewerbsorientierte Energiemarkt hat für die Kundinnen und Kunden viele Vorteile gebracht. Das kann man nach 20 Jahren Liberalisierung feststellen. Was sich aber jetzt gezeigt hat, ist, dass dieses Marktmodell nicht krisenfest ist. So ehrlich muss man sein. Und deswegen ist auch jetzt die Zeit für temporäre staatliche Eingriffe. Dass ein Krieg ausbricht und der weitaus größte Gaslieferant einfach sukzessive seine Lieferungen reduziert, hätte niemand erwartet. Wir müssen rasch den Gaspreis und den Strompreis voneinander entkoppeln.

Matzinger: Auch aus unserer Sicht ist darum die Trennung von Strom- und Gasmarkt ganz zentral. Nur so haben wir die Möglichkeit, die Preise im Strombereich wieder besser in den Griff zu bekommen.

Schmidt: Wir glauben, dass man temporär in den europäischen Markt eingreifen muss. Manche haben das schon früher gefordert. Wir waren lange der Meinung, dass der Markt funktioniert. Steigende Preise haben auch eine wichtige Signalfunktion. Sie zeigen, dass es von einem Gut zu wenig gibt, und machen es attraktiv, mehr davon zu produzieren. Aber mittlerweile hat der Preisdruck Dimensionen angenommen, die nicht mehr leistbar sind und auch die Staatshaushalte stark fordern, wenn Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden.