„Blackout kommt, die Frage ist nur wann“

Zum aktuellen Versorgungsthema berichtete Pernkopf, dass sich am Dienstag der NÖ Energielenkungsbeirat konstituiert hat. Netzbetreiber, Energieversorger und Sozialpartner sind in dem Gremium. Dieses muss bei Engpässen in Kooperation mit dem Bund über Stromzuteilungen entscheiden. In den nächsten 14 Tagen werde man drei Szenarien mit unterschiedlicher Dramatik entwickeln, um sie dann durchspielen zu können, so Pernkopf.

In Erinnerung an den 8. Jänner 2021, aber auch an andere Ereignisse, bei denen Europa knapp am Blackout vorbeischrammte, lieferten EVN-Vorstandschef Franz Mittermayer und EVN-Sprecher Stefan Zach interessante Fakten. Durch die intensive Verbundenheit der europäischen Stromnetze dauere es nur 15 Sekunden, bis es im schlimmsten Fall am Kontinent finster sei, so Mittermayer. Beim Blackout müsse mindestens mit einer drei- bis viertägigen Dauer gerechnet werden, „es kann aber auch 14 Tage dauern, bis das Netz wieder aufgebaut ist“, nannte der EVN-Chef die sensible 50 Herz-Frequenz in den Netzen als Grund.

Ein Knackpunkt sei auch, erneuerbare Energie aus Wind und Fotovoltaik bei Minderbedarf über die Netze abzutransportieren. Zu bestehenden 90 Umspannwerken baue die EVN bis 2030 40 neue und investiere jährlich 200 Millionen Euro in neue Leitungen, schilderte Zach.

Den Appellen der EVN-Manager, private Vorsorge zu treffen, schlossen sich der Präsident des NÖ-Zivilschutzverbandes (ZV), Christoph Kainz, und NÖ Militärkommandant Martin Jawurek an. Hat der ZV die individuelle Vorsorge der Menschen im Blickfeld, so bereitet sich das Heer vor, gemeinsam mit den Blaulichtorganisationen und den Behörden zu helfen. Alle 21 nö. Kasernen sollen zu energieautarken Inseln werden.