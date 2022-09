Ex-Verbund-Chef für befristete Abgabe auf Zufallsgewinne

"Produzenten erneuerbarer Energien inklusive Wasserkraft, die sehr niedrige variable Kosten haben, profitieren überproportional von den durch den Gaspreis getriebenen hohen Strompreisen", wird Anzengruber zitiert. Der Weg über eine Dividende habe "oft den Nachteil, dass eine Privatisierung der Erträge bei gleichzeitiger Sozialisierung der Kosten entsteht. Aber es braucht eine intelligente Lösung." Grundsätzlich handle es sich aber nicht um Übergewinne, "sondern Zufallsgewinne aufgrund einer Marktverzerrung", so der Experte.

Sonderdividende

Der Verbund schüttet heuer etwa eine politisch urgierte Sonderdividende aus. Insgesamt gibt es 1,2 Mrd. Euro an Dividenden. Darin enthalten ist eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro. An den Staat Österreich als Miteigentümer werden somit rund 600 Mio. Euro ausgezahlt. Auch die Tiroler Tiwag lässt heuer eine Sonderdividende springen, die sich am Verbund-Modell orientiert.