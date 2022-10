Warnung vor Staudamm-Sprengung + Festnahme von Journalistin angeordnet

Das UNO-FlĂŒchtlingshilfswerk (UNHCR) will Vertriebenen und Menschen in vom Krieg stark beschĂ€digten Wohnungen in der Ukraine helfen, die kalten Wintermonate gesund zu ĂŒberstehen. "Wir haben in der Ukraine 390 öffentliche GebĂ€ude so umgebaut, dass dort jetzt 109.000 SchlafplĂ€tze vorhanden sind", sagte die stellvertretende UNO-FlĂŒchtlingskommissarin Kelly Clements der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das seien meist Schulen oder Turnhallen.

Bulgarien, Tschechien und Moldau benötigten zudem weitere UnterstĂŒtzung bei der Versorgung ukrainischer FlĂŒchtlinge, fĂŒhrte Clements aus, die diese Woche zu GesprĂ€chen im Bundestag und im Außenministerium in Berlin war. "Was uns im Moment am meisten beschĂ€ftigt, das ist die KĂ€lte", fĂŒgte sie hinzu.

Ein Problem, mit dem das UNHCR aktuell zu kĂ€mpfen hat, ist die Unterfinanzierung von Hilfsprogrammen fĂŒr Krisen, die schon mehrere Jahre andauern. Die Geber hĂ€tten erst 0,5 Prozent der 250 Millionen US-Dollar (254,82 Mio. Euro) bereitgestellt, die fĂŒr das Winter-Programm zugunsten von 3,4 Millionen FlĂŒchtlingen aus Syrien und dem Irak dringend benötigt wĂŒrden. Vor allem der Libanon, Jordanien und die TĂŒrkei hĂ€tten großzĂŒgig sehr viele FlĂŒchtlinge aus Syrien aufgenommen. Angesichts aktueller wirtschaftlicher Nöte der einheimischen Bevölkerung gerieten die FlĂŒchtlinge nun aber mancherorts unter Druck und seien teilweise auch "Fremdenfeindlichkeit" ausgesetzt.