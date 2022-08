Russland hat Tempo seiner Angriffe reduziert

In BrĂŒssel ist zur Feier des UnabhĂ€ngigkeitstages der Ukraine eine riesige blau-gelbe Nationalflagge des Landes entfaltet worden. An der Zeremonie auf dem Grand-Place in der historischen Innenstadt nahmen am Mittwoch zu Mittag EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen und Hunderte andere UnterstĂŒtzer und BĂŒrger der Ukraine teil. Sie war unter anderem von der Vertretung der Ukraine bei der EuropĂ€ischen Union und der Vereinigung von Ukrainern in Belgien organisiert worden.

Die nach Angaben der EU-Kommission 30 Meter lange Flagge wurde auf dem Platz unter anderem von MĂ€dchen aus der Ukraine hochgehalten. Sie sangen bei der Zeremonie auch die ukrainische Nationalhymne und traditionelle Lieder. Auf dem Plakat einer Frau war zu lesen: "Movie heroes are from Marvel. Real-Life heroes are from Ukraine." (Filmhelden sind von Marvel. Die Helden im wirklichen Leben kommen aus der Ukraine.)

In einer Videobotschaft zum UnabhĂ€ngigkeitstag hatte von der Leyen der heute genau vor einem halben Jahr von Russland angegriffenen Ukraine bereits am Morgen UnterstĂŒtzung beim Wiederaufbau versprochen. "Gemeinsam werden wir die StĂ€dte Stein fĂŒr Stein wieder aufbauen und die GĂ€rten und Felder Samen fĂŒr Samen neu anlegen", sagte sie. Europa stehe heute und langfristig an der Seite der Ukraine.