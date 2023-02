Russen starten neue Offensive, teils hohe russische Verluste

Auf der RĂŒckreise vom EU-Gipfel in BrĂŒssel hat der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskij in Polen seinen Amtskollegen Andrzej Duda getroffen. Das Treffen in der sĂŒdpolnischen Stadt Rzeszow habe am spĂ€ten Donnerstagabend stattgefunden, sagte Dudas außenpolitischer Berater Marcin Przydacz am Freitag der Nachrichtenagentur PAP.

Selenskij habe Duda von den Ergebnissen seiner Treffen in BrĂŒssel, Paris und London berichtet. Weitere Themen seien die aktuelle Lage an der Front, die Sicherheit in der Region sowie die gemeinsamen westlichen Anstrengungen zur militĂ€rischen UnterstĂŒtzung der Ukraine gewesen.