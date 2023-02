Applaus für Selenskyj in Brüssel: "Danke euch allen"

Der ukrainische Präsident hat sich in seiner Rede vor allem für die Unterstützung der europäischen Länder im Krieg gegen Russland bedankt. Der Beifall der Abgeordneten im Plenum richte sich nicht an ihn selbst, sondern an alle in den Städten und Dörfern, die die Ukraine unterstützten, sagte der 45-Jährige am Donnerstag in Brüssel.

Er dankte für die Lieferung von Waffen und Munition, von Brennstoffen und Energie, von all den Tausenden Dingen, "die wir in diesem brutalen Krieg brauchen". Dem Parlament dankte er dafür, den Krieg kurz nach Beginn der Invasion verurteilt und sich dafür ausgesprochen zu haben, die Ukraine zu einem EU-Beitrittskandidaten zu machen. Es gehe darum, die europäisch-ukrainische Lebensweise zu verteidigen, sagte Selenskij.

In seiner Rede hat Selenskij von der Bitte nach weiteren Waffensysteme abgesehen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass es heute auch um den europäischen Weg der Ukraine gehen wird: Das osteuropäische Land will noch in diesem Jahr mit Verhandlungen über den EU-Beitritt beginnen, darüber müssen jedoch die 27 Mitgliedstaaten einstimmig entscheiden. Nach der Rede im Parlament wird Selenskij zu einem Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten erwartet.