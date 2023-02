Russen starten neue Offensive, teils hohe russische Verluste

Russland hat in der Nacht zu Freitag erneut massive Angriffe auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine gestartet. "Die Okkupanten haben SchlĂ€ge gegen die kritische Infrastruktur gefĂŒhrt. Zehn EinschlĂ€ge wurden registriert", schrieb der MilitĂ€rgouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow, am Freitag

Allein in der sĂŒdöstlichen Stadt Saporischschja seien innerhalb einer Stunde mindestens 17 Raketen eingeschlagen, wie die Behörden mitteilten. Es sei der schwerste Luftangriff auf Saporischschja seit Beginn der russischen Invasion vor knapp einem Jahr.

Auch in Chmelnyzkyj in der Westukraine, in Charkiw im Nordosten und in der Region Dnipropetrowsk im Zentrum des Landes seien Infrastruktur-Anlagen beschossen worden.

Noch wÀhrend des morgendlichen Berufsverkehrs heulten im ganzen Land Luftschutzsirenen.