Selenskij: "Wer schweigt, macht sich schuldig" + Putin will Beziehung zu Nordkorea verbessern

Das russische Milit√§r will nach britischer Einsch√§tzung seine Truppen im S√ľden der Ukraine verst√§rken. Dazu habe es sich in der vergangenen Woche wohl auf eine Umgruppierung von Einheiten fokussiert, teilt das Verteidigungsministerium in London in seinem t√§glichen Geheimdienstbericht auf Twitter mit.

Im Osten starteten die von Russland unterst√ľtzten Separatisten-Truppen weiterhin vom Norden aus Angriffe auf die Regionalhauptstadt Donezk. Hier liege der Vorort Pisky in der N√§he des Donezker Flughafens im Zentrum besonders schwerer K√§mpfe. Russland versuche zudem, die Kontrolle √ľber die Fernstra√üe M04 zu erlangen und damit √ľber den Hauptzugang nach Donezk von Westen her. Das Dorf Pisky ist seit einiger Zeit schwer umk√§mpft. Russland hat erst am Samstag erneut erkl√§rt, es vollst√§ndig eingenommen zu haben, was die

Ukraine umgehend dementierte.