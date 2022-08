Türkei: Zwei weitere Schiffe legen von ukrainischem Hafen ab

Zwei weitere Frachter mit Agrarprodukten haben nach türkischen Angaben in der Ukraine abgelegt. Beide liefen im Hafen von Tschornomorsk aus, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilt. Die unter der Flagge von Barbados fahrende "Fulmar S" soll 12.000 Tonnen Mais in die türkische Südprovinz Iskenderun bringen. Die unter der Flagge der Marshallinseln fahrende "Thoe" mit 3.000 Tonnen Sonnenblumenkernen an Bord hat die türkische Stadt Tekirdag zum Ziel.

Abkommen

Damit haben den Angaben nach inzwischen insgesamt 16 Frachter die Schwarzmeerhäfen der Ukraine seit dem von der Türkei und den Vereinten Nationen vermitteltem Abkommen für eine Lockerung der russischen Seeblockade Mitte Juli verlassen. Mit dem Abkommen sollen globale Getreide- und Lebensmittelengpässe vermeiden werden. Die Ukraine zählte vor dem russischen Angriff zu den größten Getreide-Exporteuren weltweit.