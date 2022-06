Selenskij fordert Einschreiten der UNO + Türkei macht Weg für NATO-Beitritte frei

Die Staats- und Regierungschefs der NATO beraten am Mittwoch in Madrid bei einem Gipfel weitere Schritte gegen die russische Aggression in Europa. Am Nachmittag wird auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Aussprache mit Spitzenvertretern der Partnerländer dabei sein. Eine gute Kooperation zwischen der EU und der westlichen Verteidigungsallianz sei wichtig, betonte Nehammer im Vorfeld. Er wird in Madrid auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. "Die Zusammenarbeit der NATO und der EU ist ein wichtiger Bestandteil der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union", kommentierte Nehammer seinen Gipfelbesuch in der spanischen Hauptstadt. "Gerade der russische Angriffskrieg in der Ukrainezeigt, dass essenzielle Fragen unserer Sicherheit nur in der Gemeinschaft gelöst werden können. Wir müssen also in Zeiten wie diesen umso stärker zusammenarbeiten. Das Treffen ist dazu ein wichtiger Schritt, um unser gemeinsames Vorgehen weiter auszubauen."