300.000 Soldaten in Europa: Der historische Aufrüstungsplan der NATO

Es scheint so, als bekäme Kallas ihren Willen, wenn auch nicht ganz so, wie erhofft. Die geplante Aufrüstung der NRF wird vor allem in Deutschland stattfinden, wo ein Großteil der Truppen stationiert bleiben wird und nur im Ernstfall an die Ostflanke entsendet werden soll. Bundeskanzler Scholz erklärte am Dienstag bereits stolz, in seinem Land entstehe damit künftig „die größte konventionelle Armee im NATO-Rahmen in Europa“.

Die US-Regierung will ihr ohnehin schon schlagkräftiges Truppenkontingent in Europa zudem weiter erhöhen, heißt es. Details werde man am Mittwoch beim NATO-Gipfel bekannt geben, mehr US-Soldaten an der NATO-Ostflanke gelten aber als sicher. Die Balten wird es freuen.