Russische Komödianten bekennen sich zu Klitschko-Fake-Anrufen

Nun ist offenbar geklärt, wer hinter den Video-Anrufen des vermeintlichen Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko bei einer Reihe europäischer Politiker – darunter Wiens Bürgermeister Michael Ludwig – steckt: Das russische Comedy-Duo Vladimir Krasnow und Alexei Stolyarov, die unter dem Künstlernamen „Vovan“ und „Lexus“ bekannt sind, haben sich zu der Aktion bekannt. Das berichtet das ARD-Politikmagazin „Kontraste“.

„Ich will nicht verraten, wie wir es angestellt haben, aber es war leicht“, sagt Stolyarov gegenüber dem TV-Magazin. Das Duo will am Donnerstag Videoaufzeichnungen der Fake-Anrufe als „Scherze“ ins Internet stellen.

Ob die Angaben der beiden stimmen, lasse sich nicht durch eine zweite Quelle überprüfen, betont man seitens der ARD.

In der Vergangenheit wurden immer wieder Aktionen der beiden bekannt, die sich gegen Personen richteten, die Russland kritisieren oder sich aus russischer Sicht falsch verhalten.

Das knapp halbstündige Telefonat mit Ludwig hatte in den vergangenen Tagen für innenpolitische Kontroversen gesorgt. Dabei ging es vor allem darum, warum das Büro des Bürgermeisters auf den Anbahnungsversuch hineingefallen ist, warum Ludwig das Gespräch nicht wie andere betroffene Politiker vorzeitig abbrach und inwieweit die Botschaft in die Vorbereitung des Gesprächs involviert war.

Im Büro von Ludiwg will man die neuen Erkenntnisse, dass man offenbar Komödianten aufgesessen ist, nicht kommentieren. Vor den angekündigten Video-Veröffentlichungen fürchte man sich jedenfalls nicht, betont ein Sprecher gegenüber dem KURIER. Um die Ermittlungen in der Causa zu unterstützen, habe man inzwischen alle Informationen der Polizei zur Verfügung gestellt. Wie berichtet, bemüht man sich nun um einen Termin mit dem echten Klitschko. Wann das Gespräch stattfinden wird, stehe laut Sprecher aber noch nicht fest.