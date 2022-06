Warum es in Schweden jetzt zu einer Regierungskrise kommen könnte

Völlig überraschend hat die Türkei am Dienstagabend ihr Veto gegen den NATO-Beitritt Schwedens und Finnland gekippt. Die Einsicht ist natürlich nicht ganz selbstlos: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Bedingungen gestellt, die die nordischen Länder zu erfüllen haben. Und diese scheinen sich zu erfüllen.

Nach einem vierstündigen Gespräch am Dienstag zwischen der Ministerpräsidentin Magdalena Andersson, dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und Erdoğan in Madrid, stimmten die Länder einem Memorandum zu.

Finnland und Schweden versprachen, Waffenlieferungen an die Türkei möglich zu machen, verstärkt gegen die PKK vorzugehen, und die kurdische Miliz YPG in Syrien nicht zu unterstützen. Der türkische Staat und militante Kurdenorganisationen führen seit Jahrzehnten bewaffnete Konflikte um eine geforderte Autonomie für die Kurden in der Türkei.

Türkei verlangt Auslieferung von 33 "Terroristen"

Auch ein Auslieferungsabkommen soll geschlossen werden, in Übereinstimmung mit europäischem Recht. Erdogan verlangt aktuell die Auslieferung von 33 "Terroristen": 21 aus Schweden, 12 aus Finnland.