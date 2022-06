"Wir können nicht immer auf die Ressourcen der NATO zurückgreifen"

Wäre diese Schnelle Einsatzgruppe so etwas wie der Kern einer künftigen europäischen Armee?

Sie wäre ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und für die Absicht Europas, sich neben den vielen zivilen Instrumenten auch ein militärisches Instrument zuzulegen. Also insofern würde ich sagen, ein Schritt zu mehr militärischer Reaktionsfähigkeit, aber von einer Armee ist es sehr, sehr weit entfernt.

Braucht es eine EU Armee? Wäre das nicht eine parallele Veranstaltung zur NATO?

Ich sehe in meiner Amtszeit von drei Jahren keine europäische Armee am Horizont. Von meinem eher konservativen Ansatz her gesehen ist eine eigene Armee das Kennzeichen souveräner Staaten. Eine europäische Armee wäre ein geeignetes Instrument, wenn die Europäische Union in so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa transformiert würde. Ob das realistisch ist? Das ist momentan einfach kein Thema.

Aber solange Europa keine kohärenten Entscheidungsfindungsprozesse hat, nicht mit einer Stimme spricht und auch keine Möglichkeit hat, Machtmittel einzusetzen und zwar ohne monatelange Diskussionen, so lange wird Europa auf der Weltbühne nicht als großer Player wahrgenommen werden. Und so lange besteht die Gefahr, dass Europa zwischen den Vereinigten Staaten, China, Russland und zunehmend auch anderen Mächten außen vor bleibt.

Befürchten Sie, dass zu einem tatsächlich heißen Krieg kommen könnte um Taiwan?

Das wird natürlich von der Haltung der Vereinigten Staaten abhängen. Die Vereinigten Staaten haben Taiwan nicht anerkannt. Sie haben aber sehr wohl die Verteidigung dieser Insel n mit gemeinsamen Manövern und mit entsprechender Unterstützung immer wieder betont.

Auf der anderen Seite hat Präsident Xi seine Ein-China-Politik immer wieder betont, und das schließt die Unverletzlichkeit des gesamten Territoriums, also Taiwans mit ein. Er betont es mit dem Hinweis, eine friedliche Lösung wäre anzustreben. Aber er sagt auch immer: Früher oder später wird das gelöst und zwar in unserem Sinne. Aber warum sollte ein österreichischer General in Brüssel hierfür eine Prognose abgeben? Nur so viel: Ich würde es leider nicht ausschließen.