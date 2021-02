Verteidigung: Europa sucht seinen "strategischen Kompass"

So sehr Europa mit dem Kampf gegen die Corona-Pandemie beschäftigt ist, so weit gerieten andere, wichtige Fragen zuletzt ins Hintertreffen. „Die EU muss mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen“ hieß es denn auch am Freitag in der Schlusserklärung des zweitägigen EU-Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs.

Die militärische Verteidigung der Europäischen Union – das war bis vor wenige Jahre ein Thema, das die allermeisten EU-Staaten vertrauensvoll in die Hände der NATO legten. 24 der 27 EU-Staaten gehörden auch der NATO an.

Bis (Ex-)US-Präsident Donald Trump kam, das westliche Militärbündnis diskreditierte und den Europäern schwante: Europa muss seine Verteidigung selber stärken, die einzelnen Staaten müssen militärisch enger kooperieren und auch eine eigene Rüstungsindustrie vorantreiben. „Strategische Autonomie“ ist seither das Schlüsselwort, das in Brüssel kontinuierlich beschworen wird.