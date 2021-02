Die NATO nach Trump: "Sie hat überlebt“

Dabei hatte der Ex-Präsident durchaus Erfolg: 130 Milliarden Dollar an Verteidigungsausgaben wurden so zusätzlich aufgebracht. Das durchschnittliche Verteidigungsbudget der 30 NATO-Staaten erhöhte sich von 1,5 Prozent (2016) auf 1,8 Prozent bis Ende 2020.

Punkto höhere Verteidigungsausgaben wird auch Biden nicht nachlassen. Doch er will mehr, so viel wissen Verteidigungsexperten schon heute. Die NATO der Zukunft – das muss nach den Vorstellungen der Biden-Administration eine werden, in der nicht nur die Lasten, sondern auch die Risiken stärker mit den Europäern geteilt werden.

„Sie wird mehr Solidarität in Bezug auf Einsätze, auf Fähigkeiten und auch auf politische Fragen einfordern“, sagt Generalmajor Frank. „Und da wird die Schlüsselfrage lauten: Wie halten es die Europäer mit China?“

Das jüngst, auf Druck Deutschlands hin vor Jahresende durchgepeitschte Investitionsschutzabkommen zwischen China und der EU kam in den USA gar nicht gut an. Mit Peking Geschäfte machen, sich aber politisch und militärisch an die USA anlehnen, wie es Europa handhabt, das wird in den USA mit zunehmendem Argwohn gesehen. In Washington erwartet man sich eine klare Positionierung der EU auf der Seite der USA im sich zuspitzenden Systemkonflikt mit China.