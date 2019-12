NATO-Staaten uneins: "Wer ist unser Feind?"

Frankreichs Präsident Emmauel Macron hat am Mittwoch eine grundlegende Diskussion über die strategische Ausrichtung der NATO gefordert. Vor Beginn der Beratungen im englischen Watford betonte er die seiner Ansicht nach zentralen Fragen: "Wer ist unser Feind, wie reagieren wir gemeinsam auf den internationalen Terrorismus?"

Zugleich wies Macron Kritik an seiner heftig umstrittenen Diagnose zum Zustand der NATO zurück, in der er vom "Hirntod" des Militärbündnisses gesprochen hatte. Er habe damit nur "unabdingbare" Diskussionen in der NATO ausgelöst, sagte der französische Präsident.