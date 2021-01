Die Türkei schwenkt um in Richtung Europa

Es ist noch nicht lange her, da empfahl der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron „psychiatrische Behandlung“. Da ätzte er über die Europäische Union als „einflussloses Gebilde“, schickte Tausende Migranten in Richtung EU los oder provozierte mit der Entsendung von Gasexplorationsschiffen in die östliche Ägäis. Kurz – um außenpolitische Aufreger war Erdoğan in den vergangenen Jahren nie verlegen.

Doch plötzlich ist alles anders: Die bei einem Empfang in Ankara versammelten europäischen Botschafter kamen vor zwei Wochen aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sich Erdoğan per Video dazu schaltete und erklärte: „Die türkische Nation will eine gemeinsame Zukunft mit Europa. Darum streiten wir seit fast 60 Jahren für einen Beitritt und lassen uns auch nicht abbringen.“ Sprach’s und vollzog damit eine Kehrtwende vom bisher konfrontativen Kurs gegenüber der EU.