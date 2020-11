Warum Erdoğan plötzlich seine Liebe zu Europa entdeckt

„Er hat all die Jahre eine scharfe Polarisierungspolitik betrieben und auf Nationalismus gesetzt – auch, um zu Hause zu punkten“, analysiert der in Ankara lehrende Politologe Hüseyin Bağci im KURIER-Gespräch. Das habe zu einem massiven „Vertrauensverlust in Europa“ geführt, der nicht leicht wieder herstellbar sei. Doch genau das versucht Erdoğan jetzt mit seiner (scheinbaren?) Kehrtwende. Es bleibt ihm auch nicht viel anderes übrig, er steht mit dem Rücken zur Wand, aus diesen Gründen: