Kampf ums Mittelmeer: Warum Erdoğan in die Offensive geht

Was kann die EU tun?

Wenig, zumal sie auch in dieser Frage gespalten ist. Wobei die Mehrheit hinter Griechenland steht – und der Türkei sogar mit Sanktionen gedroht hat, die man auf dem EU-Sondergipfel am 24. September diskutieren könnte. Davor dürften dann einige aber doch zurückschrecken, weil Erdoğan jederzeit die Flüchtkingskarte spielen und Tausende Richtung Europa in Marsch setzen könnte – wie im März dieses Jahres. „Das sitzt noch vielen tief in den Knochen“, betont Günay.

Welche Rolle spielt die türkische Innenpolitik?

Laut dem Experten eine große: „Die Wirtschaft schwächelt sehr, in der Corona-Pandemie steigen weiter die Zahlen, die Grundstimmung ist schlecht. Davon kann man natürlich gut ablenken, wenn man die Massen mit nationalistischen Themen auf Trab hält. Motto: Alle sind gegen uns. Scharfe Worte aus Europa, wie zuletzt von Kanzler Kurz, sind da zusätzlich Wasser auf diesen Mühlen.“