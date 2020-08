Kampfjets und Schiffe: Die Koalition gegen Erdoğan wird größer

Dieser sieht sich jedoch im Recht: Die kleine griechische Insel Kastelorizo liegt 150 Kilometer von der Insel Rhodos entfernt, doch sehr nahe der türkischen Küste. Nach dem Seerecht darf Griechenland Kastelorizo als „Grenzstein“ verwenden und damit die türkischen Ansprüche auf ein Minimum beschränken, Erdoğan will dagegen vorgehen. Das macht er in altbewährter Manier, spielt auf mittelalterliche Seeschlachten an, warnt Griechenland vor dem „Verderben“ und will sich „holen, was ihm zusteht“.

Diese Lesart hat dem türkischen Präsidenten bereits viele Feinde beschert, vor allem Ägypten, die VAE und Frankreich, die im libyschen Bürgerkrieg auf der anderen Seite stehen. Auch in Nordwestafrika macht Erdoğan den Franzosen Einfluss streitig. Würde das Abkommen mit der „Einheitsregierung“ faktisch, könnte Erdoğan seinen Einfluss rasch ausweiten. Seine Gegner wollen das verhindern – derzeit noch mit Manövern.