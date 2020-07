Flüchtlinge: Erdogan kontrolliert nun auch Mittelmeerroute in die EU

Erdogans Einfluss wird an diesen Gestaden groß sein – so groß, wie es der der EU seit dem Sturz Gaddafis nicht war. Der türkische Präsident kann dadurch den Druck auf Brüssel weiterhin erhöhen – zumal die EU-Mitgliedsstaaten in der Libyen-Causa gespalten sind. Italien hat in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen in Richtung Tripolis überwiesen, damit die Küstenwache ablegende Boote abfange. Ob Rom das für Ankara ebenfalls tun wird, ist fraglich.

Deutschland, das sich im Jänner als großer Vermittler im Libyen-Konflikt gerieren wollte, hat derzeit nichts zu sagen. Alle Konfliktparteien – auch Erdogan – hatten zugestimmt, das Waffenembargo gegen Libyen einzuhalten. Die EU-Mittelmeermission "Irini" wurde ins Leben gerufen, um dieses Embargo zu überwachen.

Wie sehr dies Erdogan imponiert, zeigte sich, als vor wenigen Wochen ein türkisches Kriegsschiff jeden Anhalteversuch einer französischen Fregatte ignorierte, sie angeblich sogar anvisierte – und weiter in Richtung Libyen fuhr. Mutmaßlich mit Waffen und frischen Söldnern. Aus der EU kamen schwache Protestnoten und ein französischer Hilferuf an die NATO, die Türkei möge das Waffenembargo achten. Der Vorfall wird jetzt untersucht. Konsequenzen sind keine zu erwarten.