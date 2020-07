Europa und die Türkei: Ziemlich beste Nicht-Freunde

Dasselbe Bild bietet sich in Zypern. An den riesigen Gasfeldern vor der Küste der Insel will die Türkei teilhaben. Aber weil Griechenland, Zypern, Israel und Ägypten Konsortien bildeten, die Lizenzen untereinander aufteilen und die Türkei dabei draußen ließen, traf Ankara kurzerhand die Entscheidung: Gebohrt wird trotzdem. „Wir sind vor Ort, um unsere Rechte zu schützen“, beharrt Präsident Erdoğans Berater Ibrahim Kalim auf weiteren Bohrungen.

Mantraartig hört man in Brüssel: Wenn die illegalen Erdgas-Erkundungen der Türkei nicht aufhörten, drohen Sanktionen. Doch trotz der verschärften Tonart in Richtung Ankara blieben die Maßnahmen bisher zahnlos: Gegen gerade einmal zwei Personen in der Türkei hat die EU Sanktionen erhoben.