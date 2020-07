Hagia Sophia: Die "Auferstehung" der Moschee

International gab es nach der Entscheidung teils heftige Proteste – vor allem aus den christlich-orthodoxen Ländern Griechenland und Russland. Selbst der ägyptische Großmufti, Scheich Shawki Ibrahim Allam, kritisierte den Schritt: Eine Kirche in eine Moschee umzuwandeln, sei illegal. Papst Franziskus meinte nur kurz und bündig: „Ich denke an die Heilige Sophia, und es schmerzt mich sehr.“ Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg wurde da eindeutiger und sprach von einer „Provokation“.

Diese negativen Reaktionen habe Erdoğan gleichsam eingepreist, streicht Cengiz Günay hervor, mehr noch, er nutze sie, um auf einer nationalistisch-religiösen Welle zu reiten. Motto: Seht her, der Westen mag uns ohnehin nicht, also tun wir, was wir wollen. Tatsächlich wurden viele Appelle, die Umwandlung der Hagia Sophia, die zugleich auch eine der Top-Touristen-Attraktionen in der Türkei darstellt, in eine Moschee nochmals zu überdenken, in den Wind geschlagen.

Imam war zuvor in Österreich

Als erster Imam in der nun zur Moschee umgewandelten Hagia Sophia (türkisch Ayasofya) fungiert Ferruh Mustuer. Der in der Türkei geborene muslimische Geistliche hat bosnische Wurzeln. Und laut dem Online-Portal Havadis.at war Mustuer zwischen 2006 und 2010 auch in Österreich tätig.