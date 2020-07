Hagia Sophia: Erdoğan erhält „seine“ Moschee

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gab den Entscheidungsträgern des Obersten Verwaltungsgerichts wenig Zeit. Er hatte den 15. Juli im Auge, den Tag des Putschversuchs im Land am Bosporus vor vier Jahren. An diesem Tag wolle er schon in der Hagia Sophia beten, hieß es. Und die Richter folgten diesem Wunsch zeitgerecht. Am Freitag verkündeten sie, dass die Hagia Sophia, das weltberühmte Bauwerk im Herzen Istanbuls, in eine Moschee umgewandelt werden kann – derzeit ist es ein Museum.

Das erste Mal soll das Freitagsgebet dort bereits am 24. Juli stattfinden, teilte Erdoğan Freitag Abend mit.