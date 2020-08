Gasstreit mit Türkei: Schallenberg traf griechischen Amtskollegen

Kurz vor Beginn des Sondertreffens der EU-Außenminister zu den Entwicklungen in Weißrussland (Belarus) und zum Streit um Erdgasfelder im östlichen Mittelmeer am Freitag ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) mit seinem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias in Wien zusammengekommen. Dendias war kurzfristig nach Wien gereist, um hier den US-Chefdiplomaten Mike Pompeo zu treffen.

Die einseitigen Aktionen der Türkei würden gegen internationale Gesetze verstoßen, twitterte Schallenberg nach dem Gespräch mit Dendias. Die EU müsse "volle Solidarität mit Griechenland und Zypern" zeigen, betonte er. Nach dem rund 30-minütigem bilateralen Gespräch nahmen die beiden Außenminister gemeinsam an der Videokonferenz der EU-Minister teil.