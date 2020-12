Türkei will "neue Seite" in Beziehungen zur EU aufschlagen

Die Türkei will eine "neue Seite" in ihren angespannten Beziehungen mit der EU aufschlagen. Das machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einer Videokonferenz mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag deutlich. Laut einer Mitteilung des türkischen Direktorats für Kommunikation dankte Erdogan Merkel für ihre Bemühungen um die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU - und lobte die positiven Entwicklungen auf dem letzten EU-Gipfel.

Auf diesem Gipfel am 11. Dezember hatten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union trotz anhaltender Konfrontation zunächst auf harte Sanktionen gegen die Türkei verzichtet und lediglich den Weg für neue Strafmaßnahmen gegen einzelne Personen und Unternehmen geebnet.