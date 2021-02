EU-Gipfel: Grüner Pass soll den Sommerurlaub retten

Der Vorschlag des Kanzlers aber reicht weiter: Nicht nur Geimpfte, sondern auch von Corona Genesene und frisch Getestete sollen per „Grünem Pass“ ihren Freifahrtschein zurück in die Normalität erhalten. „Genesene sind ja eine Zeit lang immun“, so Kurz, „und das sind Hunderttausende. Und bis zum Sommer werden die Geimpften vielleicht ohnehin die größte Gruppe sein.“

Derzeit beträgt die Quote der gegen Corona Geimpften in Österreich 4,4 Prozent (mit zwei Impfungen: 2,76 Prozent).

Worauf Kurz mit seinem breiteren Vorstoß abzielt, ist klar: Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften soll vermieden werden. Doch massiver Widerstand ist zu erwarten: Der Nachweis eines frischen, negativen Tests in einem Grünen Pass dürfte den meisten Staaten nicht reichen, um ohne Quarantäne ans Urlaubsziel zu fahren. Selbst Israel, das als erstes Land mit so einem Grünen Pass Furore macht, gestattet nur Geimpften und Genesenen die sehnlichst erwarteten Erleichterungen.