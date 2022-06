Wie Schwedens wilde Abgeordnete zum Feindbild Erdoğans wurde

Fraktionslose Retterin

Kakabaveh ist Kurdin, im Iran geboren und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Als Jugendliche lief sie von zuhause davon, schloss sich den kurdischen Rebellen an. Mit 19 flüchtete sie und kam nach Schweden. "Unterdrückung und Ungerechtigkeit können dich auch stärker machen", sagte Kakabaveh einmal in einem Interview.

Sie jobbte als Haushaltshilfe, holte die Schule nach. Später studierte sie Philosophie und Sozialwissenschaften, trat der sozialistischen Partei Vänsterpartiet bei und zog 2008 in den Reichstag ein. Mit ihren Positionen eckte sie innerhalb der Partei an, viele hielten sie für islamfeindlich. Auch deshalb ist sie seit 2019 fraktionslos.

Im vergangenen Herbst war das ein Glück für Ministerpräsidentin Magdalen Andersson: Denn im Reichstag stehen sich aktuell 174 regierende Mitte-links- und 174 oppositionelle Mitte-rechts-Abgeordnete gegenüber. Die parteilose Kakabaveh hat damit eine besondere Machtposition inne und unterstützte Andersson, als diese Schwedens erste Ministerpräsidentin wurde.