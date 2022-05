Schweden will in die NATO: Ankara grollt, Moskau droht

Aus Warschau Jens Mattern

ÔÇ×Das f├╝hlt sich gro├č anÔÇť, sagte die Schwedens Au├čenministerin Ann Linde recht burschikos, nachdem sie am Dienstagfr├╝h recht burschikos den Antrag auf die NATO-Mitgliedschaft ihres Heimatlandes in ihrem B├╝ro mit einem einfachen blauen Kugelschreiber unterzeichnet hatte.

Das skandinavische Land, das seit 1814 in keiner Milit├Ąrallianz war, wird bald seine B├╝ndnisfreiheit aufgeben ÔÇô der Grund ist die russische Invasion in die Ukraine.

Dem Kreml missf├Ąllt Schwedens Beitritt zum westlichen Milit├Ąrb├╝ndnis. Doch nicht nur Russland ist gegen eine Nordost-Erweiterung, auch die T├╝rkei stellt sich quer ÔÇô als NATO-Mitglied k├Ânnte Ankara die Aufnahme Schwedens boykottieren.

Vergangenen Freitag behauptete der t├╝rkische Staatschef Recep Tayyip Erdo─čan, dass es ein Fehler sei, die beiden L├Ąnder aufzunehmen, denn sie w├╝rden terroristische Gruppen wie die PKK beherbergen. ÔÇ×Die Arbeiterpartei KurdistansÔÇť ist eine Untergrundorganisation, die f├╝r Anschl├Ąge in der T├╝rkei verantwortlich gemacht wird. Deswegen wird sie innerhalb der NATO wie auch in der EU als terroristisch eingestuft. Somit auch von Schweden, was Ann Linde ihrem t├╝rkischen Amtskollegen Mevl├╝t Cavusoglu am Samstag in Berlin versicherte.

Am Montag unterstrich Erdo─čan jedoch erneut seine Absicht, einer Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands nicht zuzustimmen.

Cavusoglu erkl├Ąrte zudem, dass beide L├Ąnder die ÔÇ×VolksverteidigungseinheitenÔÇť (YPG) unterst├╝tzten, eine kurdische Miliz in Syrien, die von der T├╝rkei ebenfalls als ÔÇ×terroristischÔÇť eingestuft wird. Nach t├╝rkischen Berichten sollen sich der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist 2019 mit YPG-Vertretern getroffen und ihnen Unterst├╝tzung angeboten haben.

Der Groll Ankaras richtet sich somit vor allem gegen Schweden, zumal das Land eine gro├čz├╝gige Asylpolitik verantwortet. Nach nicht aktuellen Sch├Ątzungen sollen sich an die 100 000 Kurden in Schweden aufhalten.

Mit einem m├Âglichen Boykott der NATO-Erweiterung w├╝rde Erdogan Russlands Pr├Ąsidenten Wladimir Putin einen Gefallen erweisen. Als Gegenzug rechnet der t├╝rkische Pr├Ąsident wohl damit, dass er seine Einflussversuche in Syrien ohne russische Gegenma├čnahmen umsetzen k├Ânnte.