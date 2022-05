Den „russischen Bären nicht zu reizen“, reicht nicht mehr

Bis zum Ende der UdSSR hatte für Finnland ein seltsames Relikt aus der Stalin-Zeit gegolten: Ein Vertrag mit Moskau über Freundschaft, Zusammenarbeit und militärischen Beistand. Als die Sowjetunion zerfiel, rettete sich die Führung in Helsinki in die Bündnisfreiheit. Während die baltischen Staaten in die NATO drängten, blieb Finnland neutral. „Nur den russischen Bären nicht reizen“, lautete das Motto.

Doch der russische Überfall auf die Ukraine führte den Finnen vor Augen: Wenn Russland Krieg führen will, schützt kein unauffälliges Stillhalten und auch keine, wenn auch hochgerüstete finnische Armee.

Dass dieser Schutz von NATO-Partnern kommen würde, sehen auch die meisten jungen Finnen so. Doch viele klagen: „Ich weiß zu wenig“, gibt sogar Emili zu, die ein Jahr in der finnischen Armee gedient hat. „Die öffentliche Diskussion ist viel zu kurz

für so einen gewaltigen Schritt.“ Und Pilha gibt zu bedenken: „Was werden die Kosten sein, werden Atomwaffen bei uns stationiert? Das hat uns noch niemand gesagt.“